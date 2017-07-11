تسجيل
21:25 11 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    عاجل:
    سيارات بوتين

    بالصور...سيارات بوتين على مر السنين

    © RIA Novosti. Alexey Druzhinin
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 26930

    قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى إنوبروم-2017، أنه قاد سيارة نيسان، لعدة سنوات أثناء عمله في مدينة سانت بطرسبرغ، في التسعينات.

    بوتين خلال قيادته السيارة
    © Sputnik. Alexei drujinin
    بوتين يفصح عن السيارة التي كان يمتلكها قبل الرئاسة
    سبوتنيك. قال بوتين: "في التسعينات، عندما عملت في مكتب عمدة سانت بطرسبرغ، لسنوات عديدة، قمت بقيادة سيارة نيسان، ولم يكن ذلك معقدًا، بالطبع، ولكنني أحببت ذلك حقا".
    جاء تصريح بوتين خلال زيارته أمس الإثنين، إلى يكاترينبرج، والتى تستمر يومين، للمشاركة فى افتتاح معرض إنوبروم —2017 للتجارة الصناعية السنوي، الذى يعقد فى الفترة من 10 إلى 13 يوليو.
    واستكشف الرئيس الروسي المشاريع والمنتجات المعروضة في المعرض، بما في ذلك اليابانية نيسان، التي عرضت سيارتها الكروس أوفر 2017 الجديدة.
    تعتبر "زاز زاباروجيتس" أول سيارة لبوتين عام 1972، المصنعة من قبل مصنع زابوريزيا للسيارات، وفازت بها أم بوتين، في اليانصيب، عندما كان طالبًا في السنة الثالثة في جامعة ولاية لينينغراد، وقرر والداه إعطائه السيارة، والتي كان يركبها في كل مكان.
    وأظهر بوتين هذه السيارة لنظيره الأمريكي جورج دبليو بوش، الذي وصل إلى سانت بطرسبرغ، لحضور قمة مجموعة الثماني في عام 2006. 
    الرئيسان جورج بوش وفلاديمير بوتين في 14 يوليو 2006.
    © Sputnik. Dmitry Astakhov
    الرئيسان جورج بوش وفلاديمير بوتين في 14 يوليو 2006.
    وانحنى بوش ضد نوافذ السيارة في محاولة لإلقاء نظرة فاحصة عليها من الداخل، ولم يجربها في القيادة، على الرغم من أنه قبل عام من ذلك، ركب الرئيس الأمريكي في سيارة أخرى مع بوتين، من نوع "غاز-21".

    ففي عام 2005، عندما كان جورج دبليو بوش في رحلته الرئاسية إلى أوروبا، التقى بوتين في نوفو-أوغاريفو، مقر إقامة الرئاسة الروسية في ضواحي موسكو، وبعد ذلك، عرض بوتين على ضيفه قيادة السيارة طراز غاز-21، وقادها حول مقر الإقامة وكان الرئيس الروسي يجلس بجواره، وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين "إنه يعطيني درسًا في لقيادة".
    بوتين وبوش فى نوفو أوجاريفو فى مقر الرئاسة فى ضواحى موسكو 8 مايو 2005.
    © Sputnik. Vladimir Rodionov
    بوتين وبوش فى نوفو أوجاريفو فى مقر الرئاسة فى ضواحى موسكو 8 مايو 2005.
    وتعتبر السيارة ذات اللون العاجي، مع الزخرفة المميزة من سيارات غاز هي سيارة بوتين الشخصية.
    وصول الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى ساحة إيفانوفسكايا بالكرملين فى عرض عسكرى بمناسبة الذكرى الـ 70 لتأسيس فوج الرئيس.
    © Sputnik. Sergey Guneev
    وصول الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى ساحة إيفانوفسكايا بالكرملين فى عرض عسكرى بمناسبة الذكرى الـ 70 لتأسيس فوج الرئيس.
    وقد تم ترميمها في مصنع السيارات غوركي حيث تم إنتاجها في عام 1956.
    وخلال التجديد، تم إضافة بالسيارة ناقل حركة أوتوماتيكي وعجلات من سبائك الكروم المطلي.
    سيارة الدولة الرسمية الرئيسية للرئيس الروسي هي سيارة ليموزين مدرعة، ماركة مرسيدس بنز S600، وهذه السيارة التي يبلغ طولها 6.2 متر تفي بجميع متطلبات السلامة، ويستخدم بوتين في الغالب هذه السيارة كراكب، ولا يقودها.
    وفي عام 2009، عرض بوتين سيارته الجديدة "نوفا" على الصحافة، قبل أن يجري محادثات مع رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان.
    بوتين وسيارته نوفا
    © Sputnik. Aleksey Nikolskyi
    بوتين وسيارته نوفا
    واقترح على الصحفيين اختبار السيارة ذات الثلاثة أبواب، وجلس أحد الصحفيين خلف عجلة القيادة، وهرع الصحفيون لتصوير السيارة، فحذرهم بوتين "من الأفضل أن تقفوا جانبًا، إنها سيارة خطيرة".
    وفي أغسطس/ أب، عام 2010،  قام بوتين، بالقيادة لأكثر من 2000 كيلومتر، على طول الطريق السريع تشيتا-خاباروفسك بسيارة لادا كالينا سبورت، والتي أحبها كثيرًا.
    بوتين ولادا كالينا
    © Sputnik. Alexei Druzhinin
    بوتين ولادا كالينا
    في نيسان/ أبريل 2011، أجرى بوتين اختبارًا لسيارة هجينة يو-موبيل الروسية الجديدة، على الطريق الذي يبلغ طوله عشرة كيلومترات من مقر إقامته إلى منزل الرئيس ميدفيديف خارج موسكو. كانت سيارة يو موبايل مشروع من قبل يو-أوتو روسيا، وهو مشروع مشترك بين صانع الشاحنات ياروفيت والملياردير ميخائيل بروخوروف ومجموعة أونيكسيم.
    بوتين في سيارة يو موبايل
    © Sputnik. Aleksey Nikolskyi
    بوتين في سيارة يو موبايل
    وفي وقت لاحق من ذلك العام، في أيار/ مايو، زار بوتين مدينة توغلياتي الروسية، حيث أتيحت له الفرصة للتحقق من أحدث سيارة من مصنع أفتوفاز — لادا غرانتا، واختبر السيارة وقتها، على طول المسار التجريبي ثم قاد السيارة إلى اجتماع مع موظفي أفتوفاز.
    بوتين يقود لادا جرانتا
    © Sputnik. Aleksey Nikolskyi
    بوتين يقود لادا جرانتا
    وفى حديثه عن انطباعاته عن السيارة، أكد بوتين أنه راض عن ذلك، وقال: "لقد صنعتم سيارة جيدة".
    وفي طريقه إلى دورة نادي فالداي للمناقشة الدولية في سوتشي في أكتوبر 2015، اختبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيارة روسية جديدة تمامًا، وهي لادا فستا ذات اللون الأخضر.
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسيارة لادا فيستا
    © Sputnik. Sergey Guneev
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسيارة لادا فيستا
    وكان بوتين سعيدا بالنموذج الجديد وأعطى السيارة موافقته الرئاسية.

    انظر أيضا:

    المدان بالتخطيط لاغتيال بوتين يطالب بالعفو
    بوتين وترامب وجها لوجه للمرة الأولى فماذا بعد؟
    بوتين ومادورو يبحثان هاتفيا المشاريع المشتركة في مجال الطاقة
    بوتين يهتم بالدراجات النارية
    قمة العشرين تكشف مواهب بوتين الخفية
    بوتين يمازح ترامب ويحرج الصحفيين (فيديو)
    هذا ما ناقشه بوتين وترامب لأكثر من ساعة
    الكلمات الدلالية:
    الرئيس بوتين, أخبار العالم, أخبار بوتين, سيارة بوتين, لادا, سيارة, بوتين, أخبار روسيا, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    جائزة ستينين للتصوير المحترف في فئة الرياضة - صورة للمصور أليكسي فيليبوف بعنوان على أطراف الأصابع (صورة للرياضي الروماني أندري مونتيان خلال الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو)
    الألم والصدمة النفسية والتغلب على الذات...أفضل صور "الرياضة" عن قرب
    هزيمة الجيش الأمريكي في أفغانستان
    اعتراف مفاجئ لسناتور أمريكي: جيشنا ينهزم في أفغانستان
    عملية تحرير سوريا من داعش
    خريطة توزع القوى في عملية تحرير سوريا من "داعش"

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك