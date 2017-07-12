"الدوما" يدرس قانونا حول تمديد فترة إقامة الطلبة الأجانب المؤقتة

© AFP 2017/ LOUAI BESHARA برنامج جديد يخص التعليم العالي والبحث العلمي بين سوريا وروسيا

موسكو — سبوتنيك. ويشير مشروع القانون الجديد الذي قامت وزارة التعليم والعلوم الروسية بإعداده، إلى أنه قد يتم تمديد فترة الإقامة المؤقتة للمواطنين الأجانب الذين يحصلون على الدورات التدريبية (دورات اللغة الروسية) وعلى التعليم الإضافي لتشمل فترة دراستهم لبرامج التخصص المهني الأساسي كاملة.

وأوضحت الحكومة في بيان لها بهذا الشأن "يقتضي تقديم مشروع القانون الفيدرالي "حول إدخال تعديلات على المادة 5 والمادة 17 من القانون الفيدرالي "حول الوضع القانوني للمواطنين الأجانب في روسيا".

ويجري في الوقت الحاضر التحقق في تمديد فترة الإقامة المؤقتة للطالب الأجنبي حتى انتهاء فترة دراسته، بالدوام الكامل أو الجزئي أو بالمراسلة، لبرامج تخصصه المهني الأساسي الحاصل على الاعتماد من الحكومة، وذلك خلافا للبرامج التعليمية الإضافية ومن بينها البرامج التعليمية الإضافية الشاملة التي لا تمنحها الحكومة الاعتماد المذكور. وهذا يعني أنه لا يحق أن يتم تمديد فترة الإقامة المؤقتة بالنسبة للطلبة الأجانب الذين ما زالوا يدرسون أو قد أنهوا دراسة البرامج التعليمية الإضافية الشاملة.