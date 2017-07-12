تأدية القسم شرط جديد للحصول على الجنسية الروسية

© Sputnik. Sergei Mamontov الدوما يقترح النظر في تعديلات دستورية حول قضايا سحب الجنسية الروسية

موسكو-سبوتنيك. وينص القسم "أنا (الاسم الثلاثي)، أريد الحصول على الجنسية الروسية طوعاً وبوعي، أقسم الامتثال للدستور والقوانين الروسية، وإلى حقوق وحريات مواطنيها، وأقوم بواجب المواطن الروسي لمصلحة الدولة والمجتمع، والدفاع عن حرية واستقلال روسيا الاتحادية، وأكون مخلصا لروسيا وأحترم ثقافتها وتاريخها وتقاليدها".

وقال بافل كراشيننكوف رئيس لجنة مجلس الدوما بشأن بناء الدولة والتشريع، إنه سيتم إصدار جواز السفر الروسي مباشرة بعد أداء اليمين، مؤكداً أن هذا اليمين، "مهم جداً، وأن القسم بحد ذاته يحمل طابعا قانونيا، كما أن قسم اليمين سيتم في جو احتفالي".

ويذكر أن اعتماد القسم سوف يؤكد بموجب مرسوم رئاسي.