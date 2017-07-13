عرض قنبلة انشطارية في ريف موسكو

وقالت الشركة في بيان حول مشاركتها في معرض "ماكس 2017"، إنها ستعرض خلال هذا المعرض جملة من منتجاتها منها قنبلة "أو دي أ بي-500 بي إم في" وقنبلة "بي بي كا-500أو".

© Sputnik. Dmitriy Vinogradov روسيا تعرض للأجانب قنبلة "معلقة"

وأوضح البيان أن قنبلة "أو دي أ بي-500 بي إم في" صنعت للقوات الجوية وخصصت لتدمير المنشآت الصناعية في أراضي الدول المعادية والآليات العسكرية، وضرب القوات المعادية، وتدمير الألغام المزروعة في الأرض. ويمكن إلقاؤها من الطائرة والمروحية على نحو سواء.

أما قنبلة "بي بي كا-500أو" فهي عبارة عن حاوية قنابل موجهة ذاتياً، وتصنف كقنبلة انشطارية. ويمكن استخدامها لإصابة مدرعات القوات المعادية ومحطات الرادار الأرضية ومراكز القيادة ووحدات الطاقة بمنظومات الدفاع الجوي الصاروخية، في أي وقت من النهار وفي كل الظروف الجوية، من دون أن تدخل الطائرة التي تحملها مجال عمل مضادات الطيران.