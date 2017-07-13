اعتراض المقاتلات الروسية لطائرات التجسس تقلق "الناتو"

© Sputnik. Artem Zhitenev 4 حوادث اعتراض من القوات الجوية الروسية خلال أسبوع

وأكثر حادث أثار قلق "الناتو" هو اعتراض المقاتلة "سو-27" لطائرة التجسس الأمريكية (RC-135U) فوق بحر البلطيق في 19 من شهر يونيو/حزيران المنصرم، حسب

وعلقت عندها وزارة الدفاع الروسية على الحادث، بقولها إنه أثناء تحليق الطائرة الأمريكية (RC-135U) اعتمدت الاقتراب من المقاتلة الروسية بشكل استفزازي.

وأشارت المجلة إلى أن موضوع الاعتراضات "غير الآمنة" سيتم مناقشته خلال اجتماع دول "الناتو" المقبل.