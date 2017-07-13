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    المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الإرهاب في موسكو

    المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الإرهاب في موسكو

    © Sputnik. Nawaf Ibrakhim
    روسيا
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    بدعوة من ملتقى الرقي والتقدم، عقد في موسكو المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الإرهاب تحت عنوان "الإرهاب في الشرق الأوسط...آفاق المكافحة".

    قمة مجموعة العشرين - رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين في هامبورغ، ألمانيا 6 يوليو/ حزيران 2017
    © Sputnik. Michael Klimentyev
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    رئيس ملتقى الرقي والتقدم العميد يحي محمد عبد الله صالح تحدث بالوقائع عن الخطر الكبير الذي يمثله الإرهاب على الإنسانية جمعاء، مشددا على ضرورة توحيد الجهود والإمكانات لمواجهة الأخطار المحدقة بالعالم، منوها إلى ضرورة التحالف بين كل القوى العالمية بشكل فاعل وجدي للقضاء على هذا الشر الذي يهدد الوجود البشري ويشكل خطرا لا يمكن التكهن بتبعاته على الأمن والسلم العالميين.

    وفي ختام كلمته تقدم العميد صالح بالشكر لروسيا قيادة وشعبا على الدور الكبير الذي تقوم به من جهود جبارة لمواجهة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل في كل العالم الذي طاله شر الإرهاب وأكد العميد صالح على دعمه دعوة الرئيس بوتين إلى تشكيل تحالف عالمي لمحاربة الارهاب ووقف تمدده وانتشاره.

    المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الإرهاب في موسكو
    © Sputnik. Nawaf Ibrakhim
    المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الإرهاب في موسكو

    وكان قد تحدث المشاركون عن أهمية عقد مثل هذه الندوات والمؤتمرات التي تساعد على تصويب الرأي العام العالمي ولفت الانتباه إلى حقيقة ما يجري وخاصة في منطقة الشرق الأوسط من أعمال إرهابية مدعومة إقليميا ودوليا وأنها في حقيقة الأمر لا تمت إلى الواقع  بصلة منذ أن بدأت أحداث ما يسمى الربيع العربي التي سعت إلى تحقيق العدالة والديمقراطية والحرية كما يدعون، وإنما خلقت هذه الفوضى لتحقيق مصالح ضيقة لبعض القوى الإقليمية والدولية تحت شعارات كاذبة وفي ظل تضليل إعلامي موجه دون الاكتراث بما تعانيه شعوب المنطقة من القتل والذبح والتهجير والتشرد وتدمير الدول وإسقاط الحكومات وتدمير الجيوش لتحقيق أهداف ومشاريع مسبقة الصنع تهدد كيانات ووحدة دول المنطقة.

    وفي ختام المؤتمر أصدر بيان قدمت فيه مجموعة من المقترحات التي من شأنها أن تساهم في دعم مكافحة الإرهاب من خلال تفعيل التعاون والعمل الجماعي الرسمي والمجتمعي وتطوير أساليب وأدوات المواجهة بما يتناسب مع التطورات الراهنة، وتم الإعلان عن تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة مخرجات ونتائج المؤتمر وتفعيلها وتطبيقها على أرض الواقع خلال الفترة القادمة.

    المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الإرهاب في موسكو
    © Sputnik. Nawaf Ibrakhim
    المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الإرهاب في موسكو

    شارك في هذا المؤتمر عدد من الخبراء والمستشرقين والباحثين من مراكز بحوث عربية وروسية وممثلين عن جهات رسمية روسية و عن جمعيات ومنظمات أهلية روسية وعربية، كما وتم تكريم عدد من الجهات والمنظمات والشخصيات الفاعلة في إطار مكافحة الإرهاب ومواجهته ومن بينهم كانت وكالة "سبوتنيك" بشخص مندوبها.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا اليوم, الإرهاب, روسيا الاتحادية, موسكو
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