الكرملين يعلق على "قسوة" ترامب

وتم لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي في مدينة هامبورغ الألمانية على هامش اجتماع "قمة العشرين".

وفي أول تعليق له على ذلك اللقاء، أكد ترامب حرصه على إجراء المحادثات مع رئيس أقوى دولة في العالم.

ثم قال ترامب في تصريح لوكالة أنباء "رويترز"، إنه كان "قاسياً جداً" أثناء اللقاء مع بوتين.

واعتبر بعض المراقبين أن ترامب كشف بذلك أن موقفه من رئيس روسيا "يتطور".

إلا أن الرئاسة الروسية لم تر أي مؤشر على "تطور" موقف ترامب، كما أشار إلى ذلك الناطق الرئاسي دميتري بيسكوف.

أما في ما يخص "قسوة" ترامب، فقد أوضح ناطق الرئاسة الروسية "أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية طرح ما يهمه من أسئلة بصراحة وبوضوح، ولقي الجواب المستفيض من الرئيس بوتين الذي رد على أسئلة ترامب بثقة".

وكشف خبير الشؤون الأمريكية ألكسندر دومرين لـ"سبوتنيك" أنه لم يجد ترامب قاسياً خلال الاجتماع مع بوتين.

وعبّر الخبير عن اعتقاده بأن كلام ترامب حول "قسوته" في تصريحه لـ"رويترز" هو للاستهلاك الداخلي في الولايات المتحدة.