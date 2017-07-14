نمو الطلب على طائرات اجتازت اختبار الكفاءة القتالية في سوريا

وقالت شركة تصدير الأسلحة الروسية (روس أوبورون أكسبورت) في بيان صحفي نقلا عن رئيسها ألكسندر ميخييف إن ما يُصنع للقوات الجوية يبقى في المرتبة الأولى بين ما تصدره الشركة إلى دول العالم.

وجاء في البيان إن الشركة قامت بتوريد أكثر من 1300 طائرة ومروحية تقدّر قيمتها الإجمالية بحوالي 65 مليار دولار لدول العالم منذ تأسيسها.

وتأسست شركة "روس أوبورون أكسبورت" في عام 2000.

وأشار رئيس الشركة التي تدير الصادرات الروسية من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى ازدياد الطلب العالمي على الطائرات التي أبرزت كفاءتها خلال مشاركتها في العمليات القتالية ضد الإرهاب في الأراضي السورية: طائرات "سو-30" و"سو-35" ومروحيات مي-17" و"مي-28إن أ" و"كا-52".

وأكد مدير الصادرات العسكرية الروسية استعداد الصناعة العسكرية الروسية لمواجهة ارتفاع الطلب على الطائرات المقاتلة في العالم عامة وفي دول المشرق العربي خاصة.