مع مراعاة التجربة السورية...روسيا تصنع طائرة جديدة

وقالت شركة روسيا لطائرات الهليكوبتر في بيان صحفي، نقلا عن المدير العام أندريه بوغينسكي، إن صناع الطائرة الجديدة أخذوا في الاعتبار تجربة استخدام الطائرات في العمليات القتالية، وبالأخص في سوريا.

ومع مراعاة التجربة السورية، تم تعزيز قدرة مروحية "مي-171شي-في إن" على تحمل أقسى الظروف الممكن مواجهتها في ساحة المعركة.

وخصصت النسخة الجديدة من مروحية "مي-171" للاستخدام في عمليات مكافحة الإرهاب، وهي مجهزة بمنظومة "بريزيدينت-إس" التي تحمي الطائرة من الصواريخ المضادة. وأضيفت إلى أسلحتها، وهي أسلحة مروحيات "مي"، صواريخ موجهة. ووضعت مدافع رشاشة في فتحات الأبواب الجانبية.

وتبلغ أقصى سرعة للمروحية الجديدة 280 كيلومترا في الساعة. وارتفع أقصى وزن للإقلاع إلى 13500 كيلوغرام.