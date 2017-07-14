السفير التركي في روسيا: هناك تقدم في مسألة توريد منظومة "إس 400" إلى تركيا

وقال السفير التركي في مؤتمر صحفي في مبنى المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، ردا على سؤال عما إذا كان قد تم توقيع عقد توريد منظومة "إس-400" لتركيا، اليوم: "يوجد تقدم. المشاورات التقنية تتحرك في اتجاه إيجابي، الاتصالات مستمرة".

وولفت السفير إلى أن "عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي لا تمنع من ممارسة سياسة خارجية متعددة الجوانب، بما في ذلك توريد منظومة "إس-400" لأنقرة".

هذا وكان مدير عام "روستيخ"، سيرغي تشيميزوف، قد أعلن في بداية حزيران /يونيو الحالي، أن الطرفين اتفقا على جميع المسائل التقنية، لإبرام العقد. وأشار كوجين إلى أن روسيا لا ترى عقبات أمام تسليم "اس-400 " إلى تركيا بغض النظر عن عضويتها في الناتو.

وكان مساعد الرئيس الروسي، لشؤون التعاون العسكري التقني، فلاديمير كوجين، قد ذكر مرارا أن بلاده لا ترى في عضوية تركيا في حلف الناتو عقبة أمام توريد منظومات "إس-400" إليها.