موسكو تعامل واشنطن بالمثل

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت، في 29 ديسمبر/كانون الأول 2016، قرارها بترحيل 35 دبلوماسياً روسياً بتهمة "التدخل في الانتخابات الأمريكية وممارسة الضغط على دبلوماسيين أمريكيين".

© Sputnik. Grigory sisoev لافروف يحذر واشنطن من رد قاس بسبب احتجازها للممتلكات الدبلوماسية الروسية

وأبلغت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، الصحفيين، في 14 يوليو/تموز 2017، أن واشنطن لم تتراجع عن قرار ترحيل "موظفينا". وليس هذا فقط، بل "ترفض واشنطن منح مَن يجب أن يحلوا محل هؤلاء تأشيرة دخول".

ولم تقدم موسكو على ترحيل دبلوماسيين أمريكيين حتى الآن، ولكنها قالت تعقيبا على قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إنها تحتفظ بحقها في القيام بردّ وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وكشفت صحيفة "إزفستيا" أخيرا أن السلطات الروسية تنوي طرد نحو 30 دبلوماسيا أمريكيا.