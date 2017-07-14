للمرة الأولى...سيارة روسية برمائية طائرة في "ماكس-2017"

© Sputnik. Sergey Subbotin سيارة روسية فارهة للشخصيات المهمة

وأضاف المتحدث أن "تريتون" سيارة رباعية الدفع، برمائية ثنائية الكراسي، وتسير على البر كسيارة كهربائية، وتطير في الجو كطائرة ذات جناح مرن، كما تبحر في الماء كسفينة تسير بالوسادة الهوائية.

وتم تزويد السيارة بمروحة منخفضة الضوضاء، ذات 10 ريش تنصب في الجزء الخلفي منها، بحسب ما نشر موقع"ستير.رو".

وعن مواصفات السيارة فإن طولها يبلغ 2.95 متر، ويبلغ ارتفاعها 2.24 متر، ويبلغ عرضها 1.9 متر.

وتتميز السيارة أن سرعتها القصوى تبلغ 100 كلم/ ساعة، ويبلغ احتياطي سيرها بالدفع الكهربائي على الأرض 100 كيلومتر، و400 كيلومتر في الجو، ويمكنها الصعود إلى ارتفاع 4200 كيلومتر.

© Photo/ NGO ACT سيارة روسية برمائية طائرة

من المقرر أن يقام معرض "ماكس-2017" الدولي للطيران والفضاء سيقام في الفترة ما بين 18-23 يوليو/تموز الجاري، في ضواحي موسكو.