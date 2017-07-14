للمرة الأولى...سيارة روسية برمائية طائرة في "ماكس-2017"

وتم تزويد السيارة بمروحة منخفضة الضوضاء، ذات 10 ريش تنصب في الجزء الخلفي منها، بحسب ما نشر موقع"ستير.رو".
وعن مواصفات السيارة فإن طولها يبلغ 2.95 متر، ويبلغ ارتفاعها 2.24 متر، ويبلغ عرضها 1.9 متر.
وتتميز السيارة أن سرعتها القصوى تبلغ 100 كلم/ ساعة، ويبلغ احتياطي سيرها بالدفع الكهربائي على الأرض 100 كيلومتر، و400 كيلومتر في الجو، ويمكنها الصعود إلى ارتفاع 4200 كيلومتر.
من المقرر أن يقام معرض "ماكس-2017" الدولي للطيران والفضاء سيقام في الفترة ما بين 18-23 يوليو/تموز الجاري، في ضواحي موسكو.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)