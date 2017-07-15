قريبا... طائرة مدنية روسية أسرع من الصوت

وإلى الآن، تم ابتكار تكنولوجيا تسمح بإنشاء الطائرة بأقل تكلفة، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض سعر التذاكر. وبالإضافة إلى ذلك، وبفضل التكنولوجيا التي تقلل من ضجيج الطائرة، يمكن للطائرة التحليق فوق الأماكن السكنية.

كما تتيح الشركة المصنعة للعملاء فرصة تغيير التصميم الداخلي للطائرة بسهولة كبيرة، والتي تسمح بتغيير مقصورة الدرجة العادية إلى الدرجة الأولى بسرعة عالية.

ووفقا للبيانات الأولية، فإن سرعة الطائرة الجديدة ستبلغ 1900 كم/ساعة. ويمكنها الطيران لمسافة 8.6 ألف كم بدون توقف، ويمكنها استيعاب من 20 إلى 80 شخصا.