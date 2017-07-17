رئيس أرمينيا: الدعوات لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا خطيرة

© REUTERS/ KCNA روسيا وإيران وكوريا في "وادي جهنم" السوري حيث مصانع الصواريخ الباليستية !! وقال الرئيس الأرمني في مقابلة مع "أرمينيا" التلفزيونية تعليقا على هذا الموضوع: "هذه تصريحات خطيرة للغاية، وهي قد تهيئ وضعا سيئا جدا. وليس فقط التصريحات، بل والأعمال أيضا. عندما تتحدثون عن إعادة النظر في العلاقات، من الذي تريدون تحسين العلاقات معه؟ مع تركيا؟ أو هل ينتظر الناتو أرمينيا بفارغ الصبر؟ أو هل علينا أن نكون أعداء للجميع ونقول إنكم تساعدون أذربيجان، ونحن نقف ضد العالم كله لوحدنا؟".





ونوه الرئيس إلى أنه لا يفهم ما يعني "تنويع" العلاقات في مجال الأمن وما هو المقصود بالدعوات له. وتساءل: "ألا توجد لدينا علاقات مع الناتو والاتحاد الأوروبي؟ واليوم نحن نتبع هذه السياسة بالذات، ونتعاون مع الشركاء، ولدينا حلفاء أقرباء".





وأشار سركسيان إلى أن مسألة توريدات السلاح الروسية إلى أذربيجان هي مسألة حساسة بالنسبة للعلاقات بين أرمنيا وروسيا.





هذا، وكانت أذربيجان قد أعلنت في وقت سابق عن وصول دفعة جديدة من الأسلحة الروسية التي تم توريدها بموجب العقود الموقعة بين الدولتين.وهناك نزاعا مسلحا بين أذربيجان وجمهورية قره باغ الجبلية غير المعترف بها، المدعومة من قبل أرمينيا. ولم يتم تسوية هذا النزاع منذ اندلاعه في عام 1988، وشهدت منطقة النزاع تصعيدا خطيرا في نيسان/أبريل عام 2016.