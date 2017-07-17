بيان: إدراج الحرس الوطني الروسي في قائمة المؤسسات الاستراتيجية

© Sputnik. Nawaf Ibrakhim المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الإرهاب في موسكو

موسكو — سبوتنيك. وجاء في نص المرسوم الذي نشر على موقع المعلومات القانونية للحكومة الروسية، اليوم الاثنين "ضم إلى قائمة المؤسسات الاستراتيجية والمؤسسات المساهمة الاستراتيجية، بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في 4 أب/أغسطس 2014، رقم 1009، "بشأن الموافقة على قائمة المشاريع الاستراتيجية والمؤسسات المساهمة الاستراتيجية"… تغيير، الملحق الأول من الفقرة التالية "517"، "الأمن "الحرس الوطني، مدينة موسكو".

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من شهر تموز/يوليو من عام 2016، قانونا جديدا بخصوص إنشاء قوات الحرس الوطني الروسي، ونشرت الوثيقة على بوابة المعلومات القانونية الرسمية على شبكة الإنترنت.

ويتولى "الحرس الوطني" في روسيا، مهام محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، وحماية المنشآت الحكومية الهامة، وسيتعاون مع جهاز الأمن الفدرالي في حماية الحدود الفدرالية، وسيكون على صلة وثيقة بوزارة الداخلية، لمواصلة تنفيذ المهام التي نفذتها في وقت سابق الوحدات الخاصة للشرطة الروسية [أومون] والوحدات الخاصة للرد السريع [سوبرا] وغيرهما.