بيان: إدراج الحرس الوطني الروسي في قائمة المؤسسات الاستراتيجية

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من شهر تموز/يوليو من عام 2016، قانونا جديدا بخصوص إنشاء قوات الحرس الوطني الروسي، ونشرت الوثيقة على بوابة المعلومات القانونية الرسمية على شبكة الإنترنت.
ويتولى "الحرس الوطني" في روسيا، مهام محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، وحماية المنشآت الحكومية الهامة، وسيتعاون مع جهاز الأمن الفدرالي في حماية الحدود الفدرالية، وسيكون على صلة وثيقة بوزارة الداخلية، لمواصلة تنفيذ المهام التي نفذتها في وقت سابق الوحدات الخاصة للشرطة الروسية [أومون] والوحدات الخاصة للرد السريع [سوبرا] وغيرهما.
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