بهذه القيمة صدرت روسيا آليات طيران منذ أول العام

موسكو — سبوتنيك

ونقل بيان عن نائب المدير العام للشركة، ورئيس وفد الشركة إلى معرض "ماكس-2017" سيرغي لاديغين، قوله:

في النصف الأول من 2017 فقط، شكلت صادرات التسليح والآليات العسكرية للقوات الجوية وفقا لعقودنا حوالي 2 مليار دولار أمريكي.

وكان رئيس الشركة ألكسندر مخييف قد قال في بيان، في وقت سابق، إن هناك ازدياد في الطلب العالمي على الطائرات التي أبرزت كفاءتها خلال مشاركتها في العمليات القتالية ضد الإرهاب في الأراضي السورية: طائرات "سو-30" و"سو-35" ومروحيات مي-17" و"مي-28إن أ" و"كا-52".

وأكد مدير الصادرات العسكرية الروسية استعداد الصناعة العسكرية الروسية لمواجهة ارتفاع الطلب على الطائرات المقاتلة في العالم عامة وفي دول المشرق العربي خاصة.

وتأسست شركة "روس أوبورون أكسبورت" في عام 2000.



