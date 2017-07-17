القرم تستقبل أكثر من مليوني سائح منذ بداية العام

© Sputnik. Sergei Mamontov الدوما الروسي يعتمد قانونا لتوسيع المنطقة الاقتصادية الحرة لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول

سيمفيروبول — سبوتنيك. وقال تشيرنياك، لوكالة "سبوتنيك": زار القرم منذ بداية العام أكثر من مليوني سائح، وعلى الرغم من ذلك لا يزال الرقم أقل من العام الماضي بشكل طفيف، أي حوالي 5 بالمائة، ولكن لدينا آمال بأنه حتى نهاية الموسم الوضع سيتحسن.

وأكد تشيرنياك، أن السياح الأوكرانيين يزورون القرم بنشاط، "السياح الأوكرانيون اقتنعوا من العام الماضي أنه لا يوجد ما يخشوه في القرم لذلك يعودون إليه وبرغبة كبيرة".

وكان رئيس اللجنة البرلمانية بجمهورية القرم لشؤون المنتجعات والمجمعات السياحية، أليكسي تشيرنياك، قد صرح في نيسان/أبريل الماضي، أنه سيزور شبه جزيرة القرم في العام الحالي، مئات آلاف السياح الأوكرانيين، إذا لم تعق السلطات الأوكرانية هذا الأمر من خلال خلق أعباء إدارية إضافية.

والجدير بالذكر، أن شبه جزيرة القرم، عادت إقليما فدراليا روسيا، بعد الاستفتاء الذي جرى فيها يوم 16 آذار/مارس عام 2014. وصوتت أغلبية الناخبين لصالح الانفصال عن أوكرانيا، والانضمام إلى روسيا. وأصبحت جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول ضمن روسيا الاتحادية، اعتباراً من 18 آذار/مارس عام 2014.