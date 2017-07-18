العقوبات لم تنه أي عقد لتصدير الأسلحة من روسيا

© Sputnik. Екатерина Штукина روسيا ترد على عقوبات أمريكا والاتحاد الأوروبي

جوكوفسكي — سبوتنيك. وقال مخييف للصحافيين خلال معرض "ماكس-2017" إن "العقوبات شيء غير محبب…نحن لا نستطيع القول إنها لم تؤثر، ولكن بشكل عام كل عقودنا تنفذ ضمن الوقت المتفق عليه، ولا يوجد أي انتهاك من قبل "روس أوبورون إكسبورت" والمصنعين…ولم يتم إنهاء أي عقد".

وأكد رئيس شركة "روس أوبورون إكسبورت" أن العقوبات لم تؤثر على خريطة التوريد، ولكنها تؤثر على مخطط الدفع، وعلى المصارف التي تستخدم لخدمة العقود "نشعر بعدم الراحة عندما نتفق على مخطط الدفع أو عملية الجمركة، نسعى لبذل الجهود ونبذل أكثر مما يلزم وكل شيء لدينا جيد".

الجدير بالذكر، أن مجلس الاتحاد الأوروبي قرر، يوم 28 حزيران/يونيو الماضي، تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا القائمة نهاية تموز/يوليو الجاري، لمدة ستة أشهر أخرى. وفي 30 حزيران/يونيو، وقع الرئيس الروسي مرسوما بتمديد سريان القيود الروسية التي تم فرضها ردا على العقوبات الغربية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر عام 2018.

يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث فرضت دول الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي.