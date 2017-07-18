مجلس الدوما قد يتخذ قرارا بتشديد عقوبة التحريض على الانتحار

موسكو- سبوتنيك. وقال كراشينينيكوف للصحفيين "مناقشة مشروع هذا القانون بالقراءة الأولى ستجري يوم غد، وبالقراءة الثالثة على الأرجح يوم الجمعة المقبلة.
يذكر أن التشريع الروسي الحالي ينص على أن المحفز على الانتحار يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 6 أعوام، بينما يعاقب الإيصال إلى الانتحار بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و8 أعوام.
أما مشروع القانون الجديد المطروح للمناقشة، فهو ينص على إقرار حدين لمعاقبة هذا النوع من الجرائم. ووفقا للمشروع يبلغ الحد الأدنى السجن لمدة 5 أعوام، في حين يصل الحد الأقصى إلى 15 عاما.
كذلك يقتضي مشروع القرار الجديد بتشديد العقوبة لمدة تتراوح بين 8 أعوام و15 عاما، وتستخدم في الحالات التي أدى فيها التشجيع والتحريض على الانتحار إلى مصرع اثنين أو أكثر من الأطفال القصر أو أناس عاجزين تابعين للجاني أو امرأة حامل.
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