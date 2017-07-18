مجلس الدوما قد يتخذ قرارا بتشديد عقوبة التحريض على الانتحار

موسكو- سبوتنيك. وقال كراشينينيكوف للصحفيين "مناقشة مشروع هذا القانون بالقراءة الأولى ستجري يوم غد، وبالقراءة الثالثة على الأرجح يوم الجمعة المقبلة.

© Sputnik. Sergei Mamontov مجلس الدوما يعتمد قانون إنشاء مقرات لوزارة الدفاع في الأقاليم الروسية

يذكر أن التشريع الروسي الحالي ينص على أن المحفز على الانتحار يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 6 أعوام، بينما يعاقب الإيصال إلى الانتحار بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و8 أعوام.

أما مشروع القانون الجديد المطروح للمناقشة، فهو ينص على إقرار حدين لمعاقبة هذا النوع من الجرائم. ووفقا للمشروع يبلغ الحد الأدنى السجن لمدة 5 أعوام، في حين يصل الحد الأقصى إلى 15 عاما.

كذلك يقتضي مشروع القرار الجديد بتشديد العقوبة لمدة تتراوح بين 8 أعوام و15 عاما، وتستخدم في الحالات التي أدى فيها التشجيع والتحريض على الانتحار إلى مصرع اثنين أو أكثر من الأطفال القصر أو أناس عاجزين تابعين للجاني أو امرأة حامل.