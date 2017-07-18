السلاح الأمريكي الجديد شديد الفعالية ويمكن أن يصيب المفاعلات النووية

ويعتقد الخبير العسكري أن أسلحة الليزر يمكن أن تسبق الأسلحة النووية في الفعالية، وذلك بسبب اصابتها الهدف بدقة متناهية. وحذر الخبير من هذا السلاح حيث أكد أنه سوف يتم إدارجه ضمن الأسلحة المحظورة دوليا عندما يتم التعرف على قوته الحقيقية.
واختبر الجيش الأمريكي نوعا جديدا من الأسلحة الليزرية في الخليج العربي.
ويشار إلى أن تكلفة السلاح الأمريكي الجديد تصل إلى 40 مليون دولار، في حين تبلغ تكلفة الطلقة الواحدة منه دولارا واحدا فقط. كما يتم إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق مولد خاص بالسلاح، ويتحكم به طاقم مؤلف من 3 أشخاص.
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