السلاح الأمريكي الجديد شديد الفعالية ويمكن أن يصيب المفاعلات النووية

قال الخبير العسكري الروسي، أليكساندر زيلين، في مقابلة مع موقع "لايف" إن "إختبار الجيش الأمريكي لسلاح الليزر الجديد في الخليج العربي يشكل تحديا خطيرا لبلدان أخرى".

© AP Photo/ US Navy, John F. Williams الرد الروسي على السلاح الأمريكي الجديد: روسيا تطور سلاحا أقوى من الليزر

وأضاف " الأسلحة الليزرية فعالة جدا، حيث يمكنها إصابة أي هدف بما في ذلك المفاعلات النووية. ومن المحتمل جدا أن البلدان الأخرى بما في ذلك روسيا، بدأت بتطوير أسلحة دفاعية وحماية من هذا السلاح. والأكثر خطورة هو نشر هذا النوع من الأسلحة في الفضاء".

ويعتقد الخبير العسكري أن أسلحة الليزر يمكن أن تسبق الأسلحة النووية في الفعالية، وذلك بسبب اصابتها الهدف بدقة متناهية. وحذر الخبير من هذا السلاح حيث أكد أنه سوف يتم إدارجه ضمن الأسلحة المحظورة دوليا عندما يتم التعرف على قوته الحقيقية.

واختبر الجيش الأمريكي نوعا جديدا من الأسلحة الليزرية في الخليج العربي.

ويشار إلى أن تكلفة السلاح الأمريكي الجديد تصل إلى 40 مليون دولار، في حين تبلغ تكلفة الطلقة الواحدة منه دولارا واحدا فقط. كما يتم إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق مولد خاص بالسلاح، ويتحكم به طاقم مؤلف من 3 أشخاص.