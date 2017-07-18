مخطط روسي لتصنيع طائرة جديدة

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، يوري بوريسوف، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تدرس حاليا إمكانية تصميم طائرة جديدة للإقلاع العمودي على قاعدة طائرة "ياكوفليف" لاستخدامها على حاملات الطائرات.

© Sputnik. Iliya Pitalev معرض "ماكس-2017" الدولي يكشف أحدث الابتكارات في عالم الطيران

موسكو — سبوتنيك. وقال بوريسوف، للصحفيين، خلال معرض "ماكس-2017" الدولي للطيران والفضاء، اليوم: "وزارة الدفاع تبحث حاليا مع الشركات المصنعة للطائرات، تصميم طائرة جديدة بإقلاع وهبوط قصير، ربما طائرة للإقلاع والهبوط العمودي، وهذا هو تطوير لسلسلة طائرات "ياكوفليف".

وفي سياق متصل ذكر بوريسوف، أن إطلاق بناء حاملة طائرات جديدة في روسيا، من المخطط أن يكون بحلول نحو 2025، كما هو المنصوص عليه في إطار برنامج الدولة الروسية للتسلح.

وقال بوريسوف بهذا الصدد: " من المخطط خلال البرنامج الحكومي للأعوام 2018-2025، إطلاق بناء حاملة طائرات، أعتقد أنه حينئذ ستظهر هناك حاجة لتصميم طائرة تهبط على سطح الحاملة، ربما، طائرة للإقلاع بشكل عمودي".

هذا وتجري فعاليات معرض "ماكس" في روسيا منذ عام 1993 بمعدل مرة واحدة كل سنتين. وتنطلق فعاليات هذا المعرض في هذا العام في الفترة بين 18 و 23 تموز/يوليو من العام الحالي.