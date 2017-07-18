مخطط روسي لتصنيع طائرة جديدة

وفي سياق متصل ذكر بوريسوف، أن إطلاق بناء حاملة طائرات جديدة في روسيا، من المخطط أن يكون بحلول نحو 2025، كما هو المنصوص عليه في إطار برنامج الدولة الروسية للتسلح.
وقال بوريسوف بهذا الصدد: " من المخطط خلال البرنامج الحكومي للأعوام 2018-2025، إطلاق بناء حاملة طائرات، أعتقد أنه حينئذ ستظهر هناك حاجة لتصميم طائرة تهبط على سطح الحاملة، ربما، طائرة للإقلاع بشكل عمودي".
هذا وتجري فعاليات معرض "ماكس" في روسيا منذ عام 1993 بمعدل مرة واحدة كل سنتين. وتنطلق فعاليات هذا المعرض في هذا العام في الفترة بين 18 و 23 تموز/يوليو من العام الحالي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)