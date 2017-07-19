مناورات عسكرية روسية بقوام 8 آلاف عسكري

أكد المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الشرقية الروسية، أن نحو 8 آلاف عسكري و3 آلاف قطعة من المعدات سيشاركون في مناورات واسعة النطاق في إقليم زابايكاليه الروسي(ما وراء البايكال) في الشرق الأقصى.

Youtube/Oleg Pavlov القوات البحرية الروسية تجري مناورات في مياه البحر المتوسط

وسيتم خلال المناورات التدريب على تحركات المعدات القتالية وإقامة مراكز محصنة وحواجز وتنظيم الاتصال وعمل القوات أثناء الدفاع والهجوم.

خاباروفسك — سبوتنيك. وجاء في بيان للمكتب الصحفي، "تنطلق في ميدان "تسوغول" للتدريب بزابايكليه في نهاية تموز/يوليو، مناورات للتشكيلات العامة التابعة للمنطقة العسكرية المرابطة في إقليم زابايكاليه وجمهورية بورياتيا. وسيتم إشراك ما يصل إلى 8 آلاف عسكري و50 طائرة ومروحية وأكثر من 3 آلاف قطعة من المعدات الحربية، وخاصة دبابات من نوع "تي 72 بي 3" وعربات نقل الجنود "بي أم بي 2" والمدفعية وأنظمة "إسكندر" الصاروخية التعبوية التكتيكية".