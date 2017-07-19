"إس-300" من روسيا لصربيا

أعلن مدير الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، اليوم الأربعاء، أن بلاده وصربيا تناقشان إمكانية تصدير كتائب من منظومات الدفاع الصاروخية "إس-300" إلى صربيا.

موسكو- سبوتنيك. وقال شوغايف للصحفيين خلال معرض "ماكس-2017"، حول التوصل لاتفاق بهذا الشأن "في الوقت الراهن، يعرب الشركاء الصرب عن اهتمامهم باستيراد كتائب منظومات الدفاع الصاروخية "إس-300"، هذه المسألة تناقش".

يذكر أن منظومة صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس-300" تستخدم لتدمير الأهداف الجوية التي تحلق بسرعة حتى 2100 متر/ثانية (ما يعادل قرابة 2 ماخ) على مسافة حتى 300 كم، بل بإمكان هذه المنظومة أن تقوم بتدمير أهداف تصل إلى 24 هدفا في آن واحد.