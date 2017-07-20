الكرملين: لم يكن هناك أي لقاءات سرية بين بوتين وترامب خلال قمة العشرين

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس 20 يوليو/تموز، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التقى نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في عشاء على هامش قمة "العشرين"، بحثا خلاله موضوع التبني، ولكن لم تكن أي لقاءات سرية.

© Sputnik. Michael Klimentyev لأول مرة... ترامب يكشف عن عشاء مع بوتين

وقال بيسكوف، ردا على سؤال في هذا الصدد "يمكنني تأكيد أن هذا الموضع [التبني] طرح. لا أستطيع قول المزيد".

وأضاف ردا على سؤال حول لقاء سري بين الرئيسين "تحدثت عن ذلك بالأمس. لا أسطيع [التأكيد]. لم يكن هناك لقاء سري ثان".

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، إن الرئيسين بوتين وترامب لم يبحثا خلال لقائهما موضوع دعم الولايات المتحدة للمعارضة السورية المسلحة، موضحاً أن الكرملين لن يعلق على إمكانية اتخاذ قرار أمريكي بوقف هذا الدعم.

وقال بيسكوف، ردا على طلب بالتعليق على إمكانية اتخاذ أميركا قرارا بوقف دعم المعارضة السورية "نحن من جانب الكرملين لن نعلق على ذلك بأي شكل. نترك ذلك دون تعليق".

وأجاب بيسكوف بالنفي، ردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيسان قد بحثا هذا الموضوع خلال لقائهما في قمة العشرين.