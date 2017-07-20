روسيا ترحب بإمكانية تقليص دعم واشنطن للمعارضة السورية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن موقفها الترحيبي بمسألة إمكانية وقف برنامج الدعم الأمريكي للمعارضة السورية، وقالت: نرحب بكل خطوات خفض التوتر في الشرق الأوسط.

موسكو — سبوتنيك. أعلن نائب رئيس قسم المعلومات والمطبوعات في وزارة الخارجية الروسية، أرتيوم كوجين، أن موسكو ترحب بأية خطوات من شأنها تخفيف التوتر في الشرق الأوسط، وذلك تعليقاً على معلومات حول إمكانية طي واشنطن لبرنامج دعم المعارضة السورية.

وقال كوجين خلال إيجاز صحفي، اليوم الخميس "كافة الخطوات التي تهدف نحو تخفيف التوتر وتعزيز الأمن في الشرق الأوسط نرحب بها". وحول متابعة الخارجية الروسية مسألة قيام الولايات المتحدة بطرد 35 دبلوماسياً روسياً من أراضيها، أعلن كوجين أن مبدأ التعامل بالمثل لا يزال قائماً.

ورداً على سؤال حول إمكانية قيام الجانب الروسي بطرد 35 دبلوماسياً أمريكياً كإجراء ردي:

"لم يقم أحد بإلغاء حق التدابير الردية، ولم يقم أحد بإلغاء هذه القضية… نحن نتابع هذه المسألة".

وبخصوص أزمة شبه الجزيرة الكورية، أعلن نائب رئيس قسم المعلومات والمطبوعات في وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تؤيد أية مبادرات سلام تساهم في تسوية الأزمة في شبه الجزيرة الكورية.

وقال كوجين في الإيجاز الصحفي، اليوم، "مبدئياً نحن ندعم أية مبادرات سلمية تقوم على أساس القوانين الدولية، ونتابع عن كثب الوضع في شبه الجزيرة الكورية، نحن نتعامل بشكل سلبي مع الطموحات النووية — الصاروخية لبيونغ يانغ، ونعتبر التهديدات بشن ضربات نووية ضد دول أخرى غير مقبولة قطعاً".