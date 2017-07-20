سيناتور روسي: ترامب لن يتوقف عن دعم المعارضة السورية

قال عضو مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي فرانس كلينتسيفيتش، في تصريح لصحيفة "فزغلياد" الروسية، إنه لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نية لإيقاف دعم المعارضة السورية المعتدلة، ولكن في الوقت ذاته من المستبعد أن تقوم الولايات المتحدة بهذه الخطوة.

وجاءت تصريحات المسؤول الروسي في تعليق على ما تناولته وسائل إعلام أمريكية حول نية البيت الابيض إنهاء برنامج وكالة الاستخبارت المركزية CIA المتعلق بدعم المعارضة السورية المسلحة.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نقلت، في وقت سابق، أن الرئيس دونالد ترامب قرر إنهاء البرنامج في حزيران / يونيو، بعد لقاء أجراه مع مدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو ومستشاره للأمن القومي هربرت ماكماستر. وصفت "واشنطن بوست" ذلك القرار "بخطوة تنازل" أمام روسيا.

وقال النائب الأول لرئيس لجنة المجلس الاتحادي للدفاع والأمن فرانس كلينتسيفيش "حقيقة أن ترامب لديه نية وسبب لفعل ذلك، لا أشك أن لذلك علاقة بحديثه مع الرئيس بوتين"

ولكن في الوقت ذاته، أكد المسؤول الروسي عدم يقينه بأن واشنطن ستقوم بهذه الخطوة، قائلا "إنهم لم يقوموا بتسليح المعارضة عن عبث، ولم يقوموا بتجهيز هذه الأداة ليتخلوا عنها لاحقا. فقد تمت تربيتها وإطعامها وتجهيزها من قبل الاستخبارات الأمريكية "

وفي الوقت نفسه، لا يشارك خبراء "واشنطن بوست" المسؤول الروسي الرأي، حيث أكدوا أن القرار قد اتخذ بالفعل وأن هذه خطوة حاسمة. بوتين انتصر في سوريا"، حسبما ذكر مصدر في الصحيفة رفض الكشف عن اسمه.

من جانبه قال تشارلز ليستر أحد كبار الباحثين في معهد الشرق الاوسط "لقد وقعنا في الفخ الروسي. نحن نجعل القوى المعتدلة عرضة للخطر أكثر فأكثر، نحن في الحقيقة نقوم بقطع رؤوسهم".