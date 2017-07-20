أوليانوف: على الولايات المتحدة توجيه تهم "العدوان" لنفسها

أشار رئيس قسم شؤون منع الانتشار والرقابة على الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، ميخائيل أوليانوف، إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة، عند قيامها باتهام روسيا بالعدوانية، توجيه هذه التهمة لنفسها.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy الجيش السوري يعثر على 4 توماهوك والأهالي سمعوا نحو 20 انفجارا

فيينا — سبوتنيك. وقال أوليانوف، اليوم الخميس لوكالة "سبوتنيك": "يوم أمس حدثت معارك دبلوماسية تخص أوكرانيا في المقام الأول، ورداً على الاتهامات الموجهة لروسيا حول أنها تمارس العدوان، ندعو الوفد الأمريكي لقراءة وصف العدوان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974".

وتابع قائلاً: "من غير الممكن تطبيق هذا الوصف علينا، إلا أن القيام بإطلاق 59 صاروخ طراز "توماهاوك" نحو قاعدة الشعيرات السورية عمل عدواني بحت…".