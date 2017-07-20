روسيا تسعى إلى عزل "داعش" ماديا بشكل كامل

أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف، اليوم الخميس، أن روسيا ستسعى إلى اتخاذ تدابير لعزل مالي ومادي كامل لإرهابي تنظيم "داعش".

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال سافرونكوف عقب التصويت بهذا الشأن في مجلس الأمن الدولي، اليوم: "لحديث يدور على وجه الخصوص، عن الاقتراح الروسي لفرض حظر شامل على جميع العلاقات التجارية والاقتصادية على الأراضي التي يسيطر عليها "داعش"، وينبغي الاعتراف أن الإرهابيين يشاركون في نطاق واسع في تهريب الهيدروكربونات وغيرها من السلع عبر الحدود، وغيرها من الأنشطة غير المشروعة، التي تأتيهم كل شهر بعشرات الملايين من الدولارات".

وخلص نائب المندوب الروسي إلى القول، "نعلن عن نيتنا الراسخة على مواصلة السعي للحصول على إدخال هذه وغيرها من التدابير الرامية إلى العزلة المالية واللوجستية الكاملة للجماعات الإرهابية".

هذا واعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، قرارا رقم 2368 حول ضرورة تنفيذ جميع التدابير القائمة حيال تنظيمي "داعش" و "القاعدة"، بما في ذلك وتجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة فيما يتعلق بمجموعة معينة من الأفراد والمنظمات، فضلا عن إضافة 8 أشخاص على قائمة العقوبات الخاصة بـ"داعش" و"القاعدة"، من منطقة شمال القوقاز الروسية.

كما وصف نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة هذا القرار بأنه "خطوة هامة في اتجاه تعزيز نظام مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أنه مع ذلك لم يتخذ أصحاب مشروع القرار في عين الاعتبار "قلق" بعض الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.