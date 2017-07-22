خبير: القضاء على الإرهابين في سوريا خلال عام وسيناريو الكونفدرالية قادم

صرح مدير مركز الدراسات السياسية في الجامعة المالية الروسية، بافل سالين، أنه سيتم القضاء على الإرهابيين في سوريا خلال عام.

© Sputnik. Vladimir Pesnya لافروف: وجود القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا لا يستند إلى أي قاعدة قانونية

وأضاف سالين "إن الأطراف المشاركة في الصراع السوري، لديها عدو مشترك، وعلى إثر ذلك يجب القضاء على تنظيم "داعش". وخلال مدة سنة يمكن حل هذه المسألة. وعندها يطرح سؤال آخر، ما المستقبل الذي ينتظر سوريا؟".

كما يعتقد الخبير، بأن الوضع في سوريا سيتطور إلى سيناريو الكونفدرالية.

واستطرد قائلا "إن الوضع سيتطور وفقا لسيناريو الكونفدرالية، ويجب علينا الآن التفكير ماذا سيكون بعد القضاء على الإرهابيين وليس كيفية القضاء عليهم".