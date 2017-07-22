الكرملين يرد على مناقشة قانون أمريكي لفرض عقوبات على روسيا وإيران

اعتبر الكرملين أن مشروع قانون الكونغرس حول فرض عقوبات على روسيا وإيران سلبي للغاية

وكان الكونغرس الأمريكي قد توصل اليوم إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

وبحسب ما نشرته شبكة "سي أن أن الأمريكية فإن "الاتفاق يتضمن منح الكونغرس سلطة الاعتراض على تخفيف الإدارة الأمريكية للعقوبات ضد روسيا فى المستقبل؛ وذلك نظرا لتدخلها فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 وتدخلها العسكرى فى سوريا وأوكرانيا".