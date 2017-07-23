من يملك الفضاء يملك الأرض وروسيا تتفوق بالتحليق في "ماكس 2017"

عادت روسيا من جديد للتفوق في مجال الطيران والفضاء بعد فترة قصيرة من الثبات، وقد استطاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال عقد من الزمن أن يعيد العراقة والقوة إلى القوى الجوية والفضائية الروسية التي تعتبر فخرا لروسيا الاتحادية على مدى 70 عاما من الزمن،

حيث بدأت المصانع والمعاهد الروسية وبتوجيه من الرئيس بوتين العمل والبحث العلمي في مجال الطيران والفضاء، حتى استطاع العلماء والباحثون الروس تصنيع أفضل الطائرات الحربية والطائرات بدون طيار بالإضافة إلى الأجهزة الالكترونية والرادارات وغيرها من التقنيات الحديثة جدا التي تدخل في تصنيع الطائرات والمركبات الفضائية والأجهزة الطائرة والصواريخ، وقد تخطت الصناعات الروسية في مجال الطيران والفضاء كثيرا من مثيلاتها الأمريكية والغربية، وعرضت الشركات الروسية أحدث صناعاتها من الطائرات والأجهزة التي تدخل في صناعتها وصناعة الصواريخ في معرض "ماكس 2017" للطيران والفضاء، ولكن ما أبهر الزائرين من أجانب ومواطنين روس هي العروض التي قدمتها طائرة "سو 30 اس ام" و "تي —"50 و "ميغ 35" وطبعا "سو 34 اس ام" بالإضافة إلى طائرة الركاب "سوبر جيت "100 وطائرة الركاب الحديثة "اس ام 21" التي تتفوق على مثيلاتها من ايروبوس.

فيما نجحت مقاتلة الجيل الخامس من طراز "تي-"50، في أول مجموعة من اختبارات الطيران، الأمر الذي اعتبره قائد القوات — الجو فضائية الروسية فيكتور بونداريف إنجازًا كبيرًا.

قال بونداريف إن "اليوم هو حدث تاريخي، تم التوقيع على استنتاج أولي في المعرض الجوي ماكس على المرحلة الأولى من التجارب الطيران من النموذج T-50، ونحن الآن ننتقل إلى المرحلة الثانية من التجارب. كما أوصينا ببدء تصنيع دفعة ما قبل الإنتاج الخاصة بالطائرة ".

ووفقًا لتصريحات ديمتري دروزدينكو، وهو خبير عسكري مع أرسنال من مجلة "الوطن الأم"، في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، فإنه قد أعجب كثيرا بالطائرة " T-50 باك فا " خلال المعرض الجوي ماكس —2017.

وأضاف "هذا هو الحدث الرائد حقا لأننا ثاني بلد يبدأ الإنتاج التسلسلي للمقاتلات من الجيل الخامس، ما أظهرته "تي 50" في معرض ماكس، وخاصة من حيث القدرة على المناورة، ببساطة يأخذ العقل".

فيما أذهلت الطائرة الحربية "ميغ 35" المشاهدين في عرضها والتي تتفوق على الطائرات الحربية الأمريكية من الجيل 4 ++.

وكان للأجهزة الالكترونية ورؤوس الرؤية الذاتية للصواريخ في "ماكس 2017" نصيب كبير من الاهتمام من قبل الشركات الروسية والأجنبية.

وحول رؤوس الرؤية الذاتية للصواريخ قال، أناتولي سوخوف، المدير العام لشركة "أغات" التي تدخل في هولدينغ "ألماز أنتي" إن " معهد موسكو للبحوث العلمية "أغات" يعمل على تصنيع رادارات وأجهزة الرؤية لصواريخ جو-جو وأرض- جو البعيدة والمتوسطة والقصيرة المدى، كانت سابقا تستخدم في رؤوس هذه الصواريخ مقويات استطاعة الكترونية فراغية بالإضافة إلى الأشعة الضوئية، ولكن في السنوات الأخيرة استطعنا أن نصمم ونجرب مقويات استطاعة تعمل على المادة الصلبة وذلك أدى إلى الحفاظ على الطاقة، وقد استطعنا أن نصمم نظام الرؤية الذاتية للصواريخ.

© Sputnik. Iliya Pitalev معرض "ماكس-2017" الدولي يكشف أحدث الابتكارات في عالم الطيران

بالإضافة إلى أن شركة "أغات" تصنع للسوق المحلية الروسية فهي الآن تعمل وتصنع للطلبات الخارجية، ولدينا تجربة بالعمل مع الغرب ودول جنوب الشرق.

تعرض شركة "أغات" لأول مرة في "ماكس 2017" رؤوس رؤية ذاتية للصواريخ القصيرة المدى، وعلى هذا الأساس نأمل أن نحقق نجاحا.

إن اختراعاتنا الجديدة لا تكشف للآخرين بسرعة، ونحن نراقب ونتابع تطور صناعة الصواريخ ولا سيما رؤوس الرؤية الذاتية، وأعتقد أننا لا نتأخر عن التصاميم الغربية في صناعتنا.

بكل تأكيد هناك منافسة كبيرة في السوق، ومع ذلك حققنا نجاحا كبيرا في "ماكس 2017".

فيما تحدث، نيقولاي سولوديلوف، المدير التجاري في شركة "لياناردو" المصنعة للطائرات المروحية قائلا "إن المروحيات تصنف حسب الوزن عند الطيران، نحن نعرض في "ماكس 2017" الطائرة المروحية AW189 المخصصة للنقل الكوادر والعاملين من الشواطئ إلى المنصات النفطية في البحار، وتتميز هذه المروحية بوثوقية وأمان عال وتنفذ مهامها وتطير في أي ظروف جوية بالإضافة إلى أنها تطير بدون زيت في المحرك لمدة 30 دقيقة ولا يؤثر عليها البرق، ووزنها 7 أطنان ولها مخرج أمان للركاب في حال تعرضت للخطر، ولا يوجد منافس لهذه المروحية من جيلها من حيث الأمان والراحة والوثوقية.