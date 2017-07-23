من يملك الفضاء يملك الأرض وروسيا تتفوق بالتحليق في "ماكس 2017"

فيما نجحت مقاتلة الجيل الخامس من طراز "تي-"50، في أول مجموعة من اختبارات الطيران، الأمر الذي اعتبره قائد القوات — الجو فضائية الروسية فيكتور بونداريف إنجازًا كبيرًا.
قال بونداريف إن "اليوم هو حدث تاريخي، تم التوقيع على استنتاج أولي في المعرض الجوي ماكس على المرحلة الأولى من التجارب الطيران من النموذج T-50، ونحن الآن ننتقل إلى المرحلة الثانية من التجارب. كما أوصينا ببدء تصنيع دفعة ما قبل الإنتاج الخاصة بالطائرة ".
ووفقًا لتصريحات ديمتري دروزدينكو، وهو خبير عسكري مع أرسنال من مجلة "الوطن الأم"، في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، فإنه قد أعجب كثيرا بالطائرة " T-50 باك فا " خلال المعرض الجوي ماكس —2017.
فيما أذهلت الطائرة الحربية "ميغ 35" المشاهدين في عرضها والتي تتفوق على الطائرات الحربية الأمريكية من الجيل 4 ++.
وكان للأجهزة الالكترونية ورؤوس الرؤية الذاتية للصواريخ في "ماكس 2017" نصيب كبير من الاهتمام من قبل الشركات الروسية والأجنبية.
وحول رؤوس الرؤية الذاتية للصواريخ قال، أناتولي سوخوف، المدير العام لشركة "أغات" التي تدخل في هولدينغ "ألماز أنتي" إن " معهد موسكو للبحوث العلمية "أغات" يعمل على تصنيع رادارات وأجهزة الرؤية لصواريخ جو-جو وأرض- جو البعيدة والمتوسطة والقصيرة المدى، كانت سابقا تستخدم في رؤوس هذه الصواريخ مقويات استطاعة الكترونية فراغية بالإضافة إلى الأشعة الضوئية، ولكن في السنوات الأخيرة استطعنا أن نصمم ونجرب مقويات استطاعة تعمل على المادة الصلبة وذلك أدى إلى الحفاظ على الطاقة، وقد استطعنا أن نصمم نظام الرؤية الذاتية للصواريخ.
تعرض شركة "أغات" لأول مرة في "ماكس 2017" رؤوس رؤية ذاتية للصواريخ القصيرة المدى، وعلى هذا الأساس نأمل أن نحقق نجاحا.
إن اختراعاتنا الجديدة لا تكشف للآخرين بسرعة، ونحن نراقب ونتابع تطور صناعة الصواريخ ولا سيما رؤوس الرؤية الذاتية، وأعتقد أننا لا نتأخر عن التصاميم الغربية في صناعتنا.
بكل تأكيد هناك منافسة كبيرة في السوق، ومع ذلك حققنا نجاحا كبيرا في "ماكس 2017".
فيما تحدث، نيقولاي سولوديلوف، المدير التجاري في شركة "لياناردو" المصنعة للطائرات المروحية قائلا "إن المروحيات تصنف حسب الوزن عند الطيران، نحن نعرض في "ماكس 2017" الطائرة المروحية AW189 المخصصة للنقل الكوادر والعاملين من الشواطئ إلى المنصات النفطية في البحار، وتتميز هذه المروحية بوثوقية وأمان عال وتنفذ مهامها وتطير في أي ظروف جوية بالإضافة إلى أنها تطير بدون زيت في المحرك لمدة 30 دقيقة ولا يؤثر عليها البرق، ووزنها 7 أطنان ولها مخرج أمان للركاب في حال تعرضت للخطر، ولا يوجد منافس لهذه المروحية من جيلها من حيث الأمان والراحة والوثوقية.
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