روسيا ترسل وفدا أمنيا لتفقد المطارات المصرية

استقبلت وزارة الطيران المدني المصرية برقية من السلطات الروسية تفيد بأنها سترسل وفداً أمنياً من وزارة النقل الروسية متخصصا في أمن المطارات إلى القاهرة، اليوم الاثنين، وذلك بعد توقف المفاوضات في هذا الشأن لأكثر من 3 أشهر.

القاهرة — سبوتنيك. وأفادت البرقية التي نشرتها جريدة "المصري اليوم"، أن "الوفد الأمني سيطلع على آخر المستجدات في ملف تأمين المطارات المصرية، خاصة مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، ومطاري الغردقة وشرم الشيخ".

© AFP 2017/ Stringer روسيا ومصر تكثفان الاتصالات والتعاون حول استئناف الرحلات

وكانت حركة الطيران قد توقفت بين مصر وروسيا منذ نهاية عام 2015، بعد تحطم الطائرة الروسية "إيرباص-321" التابعة لشركة "كوغاليم آفيا" فوق منطقة شمال سيناء المصرية، وبعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، جراء انفجار قنبلة تم وضعها على متنها. وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هذا العمل الإرهابي، الذي راح ضحيته 224 شخصاً كانوا على متن الطائرة من الركاب وطاقم الطائرة.

وتقوم مصر منذ ذلك الحين، بالعمل على رفع مستويات الأمن في المطارات وخصوصاً، شرم الشيخ والغردقة والقاهرة، فيما تستمر المفاوضات بشكل مواز مع روسيا من أجل استئناف الرحلات الجوية التجارية والسياحية.