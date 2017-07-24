روسيا ترسل وفدا أمنيا لتفقد المطارات المصرية

القاهرة — سبوتنيك. وأفادت البرقية التي نشرتها جريدة "المصري اليوم"، أن "الوفد الأمني سيطلع على آخر المستجدات في ملف تأمين المطارات المصرية، خاصة مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، ومطاري الغردقة وشرم الشيخ".
وكانت حركة الطيران قد توقفت بين مصر وروسيا منذ نهاية عام 2015، بعد تحطم الطائرة الروسية "إيرباص-321" التابعة لشركة "كوغاليم آفيا" فوق منطقة شمال سيناء المصرية، وبعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، جراء انفجار قنبلة تم وضعها على متنها. وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هذا العمل الإرهابي، الذي راح ضحيته 224 شخصاً كانوا على متن الطائرة من الركاب وطاقم الطائرة.
وتقوم مصر منذ ذلك الحين، بالعمل على رفع مستويات الأمن في المطارات وخصوصاً، شرم الشيخ والغردقة والقاهرة، فيما تستمر المفاوضات بشكل مواز مع روسيا من أجل استئناف الرحلات الجوية التجارية والسياحية.
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