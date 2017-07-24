موسكو تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين لضبط النفس

أصدرت الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، 24 يوليو/تموز، بيانًا دعت في الفلسطينيين والإسرائيليين إلى ضبط النفس في التعامل مع الوضع حول المسجد الأقصى، لتفادي تصعيد التوتر في العلاقات بين الطرفين.