بوتين يشيد بتعاون روسيا مع العراق في المجال العسكري

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء 25 يوليو/ تموز، نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، مشيدا بتعاون بلاده مع العراق في المجال العسكري.

وتابع، بوتين، أن موسكو تراقب عن كثب التطورات في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الأوضاع لا تزال صعبة في العراق والمنطقة برمتها. وذكر بأن روسيا تعمل بشكل نشط على هذا المسار وتقدم مساعدات للعراق.

بدوره، قدر المالكي عاليا مساهمة روسيا في تسوية قضايا الشرق الأوسط، مشيداً بالدور الروسي في الحيلولة دون عمليات التفكك وتغير خريطة المنطقة بشكل سلبي، مشيراً إلى موافقة روسيا على تسريع وتيرة تقديم بعض أنواع الأسلحة لبغداد لدعم الجيش العراقي في محاربة الإرهاب.