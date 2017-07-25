بوتين يشيد بتعاون روسيا مع العراق في المجال العسكري

بدوره، قدر المالكي عاليا مساهمة روسيا في تسوية قضايا الشرق الأوسط، مشيداً بالدور الروسي في الحيلولة دون عمليات التفكك وتغير خريطة المنطقة بشكل سلبي، مشيراً إلى موافقة روسيا على تسريع وتيرة تقديم بعض أنواع الأسلحة لبغداد لدعم الجيش العراقي في محاربة الإرهاب.
"Россия внесла огромный вклад в спасение нашего региона. Если б не вы, ситуация была бы гораздо хуже": Вице-президент Ирака приехал к Путину pic.twitter.com/C1QosGg5f0— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 25, 2017
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