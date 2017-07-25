الوكالة الروسية للسياحة: الجانب المصري لم يسو جميع المسائل المتعلقة بأمن الطيران

أعلنت مستشارة رئيس الوكالة الفدرالية الروسية للسياحة "روس توريزم"، سفيتلانا سيرغييفا، اليوم الثلاثاء، أن الوكالة الاتحادية للسياحة تشير إلى أن الجانب المصري لم يسو جميع المسائل المتعلقة بأمن الطيران.

© AP Photo/ Amr Nabil خبراء روس يصلون القاهرة لمتابعة تنفيذ إجراءات تعزيز أمن الطيران

موسكو — سبوتنيك. وأكدت سيرغييفا، بأن الهجمات الأخيرة على السائحات على شاطئ مدينة الغردقة يسبب أيضا بعض القلق، ولكن عند تقييم مستوى سلامة السياح في مصر، يجري الاسترشاد بتوصيات وزارة الخارجية الروسية.

وقالت المتحدثة لوكالة "سبوتنيك": "عند تقييم مستوى إقامة السياح الروس في أراضي هذا البلد أو ذاك، تستند "روس توريزم" إلى المعلومات والتوصيات المقدمة من الجهات المختصة، ولا سيما وزارة الخارجية الروسية".

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية الروسية، رسميا لم تدرج مصر ضمن قائمة الدول الخطرة لزيارة السياح الروس.