السفير السعودي في موسكو: زيارة الملك سلمان لروسيا ستكون تاريخية

أعلن سفير المملكة العربية السعودية لدى روسيا، عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي، اليوم الأربعاء 26 يوليو/ تموز، أن الزيارة الأولى لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، المرتقبة إلى روسيا ستكون زيارة تاريخية لتأسيس علاقات استراتيجية بين البلدين.

موسكو — سبوتنيك. وقال السفير السعودي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، في رده على سؤال حول التحضيرات لزيارة الملك السعودي المرتقبة إلى موسكو:

زيارة على هذا المستوى الرفيع تحتاج إلى تحضيرات كبيرة، خصوصاً وأنها الزيارة الأولى لخادم الحرمين الشريفين إلى روسيا، وستكون زيارة تاريخية لتأسيس علاقات استراتيجية مع روسيا، وستفتح آفاقاً واسعة ومجالات أرحب لتطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات.

وأشاد السفير مع ذلك بالتنسيق المتواصل مع الأصدقاء الروس بهذا الخصوص، مشيرا مع ذلك إلى أن الإعلان عن موعد الزيارة رسميا سيتم في حينه، فهناك العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجاري إتمام إجراءاتها لتكون جاهزة للتوقيع خلال الزيارة.

يأتي هذا التصريح بعد أن أكدت موسكو مؤخرا على لسان نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، أنها تأمل في أن يزور العاهل السعودي روسيا قريبا، وكذلك بعد أن أشارت مصادر دبلوماسية عن تحديد موعد الزيارة في النصف الأول من الشهر القادم.

الجدير بالذكر أن روسيا والسعودية تنسقان خطواتهما بشكل مثمر في سوق النفط العالمية لتحقيق إعادة الاستقرار فيها، ناهيك عن التعاون في مجالات السياسة والدفاع والاقتصاد.

وأفادت وزارة الصناعة والتجارة الروسية في أواخر شهر مايو/ أيار الماضي، بأن روسيا والسعودية كانتا تناقشان أكثر من 25 مشروعا مشتركا باستثمارات إجمالية تزيد عن 10 مليارات دولار.