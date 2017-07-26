نسبة الأسلحة الحديثة لدى القوات الروسية بلغت 58.8 بالمئة

وأكد بوريسوف على أن، وكما أعلن وزير الدفاع الروسي في بداية العام، المؤشرات يجب أن ترتفع بنسبة 62 % حتى نهاية عام 2017.
إلى ذلك، كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في 25 نيسان/ أبريل 2017، أن الاهتمام بالأسلحة الروسية في العالم يتزايد، والدليل على ذلك ليس فقط التصريحات السياسية، بل وحجم العقود.
ويذكر أن عائدات روسيا من تصدير الأسلحة بلغت 15 مليار دولار في عام 2016، وتحتل روسيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.
وكانت مبيعات روسيا، من الأسلحة في عام 2015، عند نفس المستوى الذي كان عليه الحال في 2014، مع انخفاض قليل من 11.2 إلى 11.1 مليار دولار. ووفقاً للتقارير بهذا الصدد، ركزت روسيا اهتمامها على دول أمريكا اللاتينية.
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