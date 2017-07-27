القبض على مجموعة مسلحة في موسكو

أعلن قسم العلاقات العامة في جهاز الأمن الفدرالي الروسي "إف إس بي"، اليوم الخميس، القبض على مجموعة تجار أسلحة من النازيين الجدد في موسكو، ومصادرة عشرات المسدسات والرشاشات والقنابل اليدوية و3 كيلوغرامات من مادة "تي إن تي" الشديدة الانفجار.

وجاء في بيان عن القسم، اليوم، "تم من قبل جهاز الأمن الفيدرالي بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية، إحباط نشاط أفراد مجموعة إجرامية من النازيين الجدد، كانت تقوم بالاتجار غير المشروع بالأسلحة في المنطقة الفدرالية المركزية وإنشاء ورشات غير قانونية لتصنيع الأسلحة وتحديثها".

© Fotolia/ WavebreakMediaMicro محاكمة ثلاثة من النازيين الجدد في موسكو بتهمة التطرف

وأكد القسم في بيانه أنه تم اعتقال منظم الأعمال الإجرامية ومعاونيه في 25-26 تموز/يوليو في موسكو ومقاطعتها، مشيرا إلى أن أفراد جهاز الأمن صادروا خلال عمليتهم الأمنية، مدفع رشاش "ديغاياريفا" وسبعة مسدسات "كيدر" ورشاشين "كلاشنيكوف" و37 مسدس "بي إم" و"ناغان" و"تي تي" وقنابل يدوية ("إف —1" و"إر غي دي-5)".

وتم فتح قضية جنائية حول حيازة ونقل وبيع وتخزين أسلحة وقطعها الرئيسية، وذخائر حربية والتصنيع غير الشرعي للأسلحة.

هذا وتجري الآن عمليات البحث الإضافية وإجراءات التحقيق، بما في ذلك لتحديد إمكانية مشاركة المعتقلين بارتكاب جرائم خطيرة على الأراضي الروسية.