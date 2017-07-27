القبض على مجموعة مسلحة في موسكو

وجاء في بيان عن القسم، اليوم، "تم من قبل جهاز الأمن الفيدرالي بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية، إحباط نشاط أفراد مجموعة إجرامية من النازيين الجدد، كانت تقوم بالاتجار غير المشروع بالأسلحة في المنطقة الفدرالية المركزية وإنشاء ورشات غير قانونية لتصنيع الأسلحة وتحديثها".
وأكد القسم في بيانه أنه تم اعتقال منظم الأعمال الإجرامية ومعاونيه في 25-26 تموز/يوليو في موسكو ومقاطعتها، مشيرا إلى أن أفراد جهاز الأمن صادروا خلال عمليتهم الأمنية، مدفع رشاش "ديغاياريفا" وسبعة مسدسات "كيدر" ورشاشين "كلاشنيكوف" و37 مسدس "بي إم" و"ناغان" و"تي تي" وقنابل يدوية ("إف —1" و"إر غي دي-5)".
وتم فتح قضية جنائية حول حيازة ونقل وبيع وتخزين أسلحة وقطعها الرئيسية، وذخائر حربية والتصنيع غير الشرعي للأسلحة.
هذا وتجري الآن عمليات البحث الإضافية وإجراءات التحقيق، بما في ذلك لتحديد إمكانية مشاركة المعتقلين بارتكاب جرائم خطيرة على الأراضي الروسية.
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