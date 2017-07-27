تعيين فاسيلي نيبينزا مندوبا دائما لروسيا لدى الأمم المتحدة

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس 27 يوليو/تموز، مرسوما رئاسيا بتعيين المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمم المتحدة.

وعين بوتين، وفقا لبيان المكتب الصحفي للكرملين، نائب وزير الخارجية الروسي، فاسيلي نيبينزا، مندوبا لروسيا لدى الأمم المتحدة وممثلا لها في مجلس الأمن الدولي التابع للمنظمة.

وجاء في البيان "وقع الرئيس مرسوما عن "تمثيل روسيا الاتحادية الدائم لدى منظمتي الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة وممثلية روسيا الاتحادية في مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة".

نيبينزا هو دبلوماسي روسي ولد عام 1962 في منطقة فولغوغراد ، تخرج من معهد موسكو الحكومي عام 1983 ويتكلم اللغة الانكليزية والاسبانية بطلاقة.

وفي عام 2013عين نيبينزا نائبا لوزير الخارجية الروسي، وترأس لجنة إدارة التعاون الإنساني وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الروسية، وبعدها عين مستشارا ضمن البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وحاز نبينزا على وسام الصداقة العالمي ووسام "خدمة الوطن" وهو برتبة سفير فوق العادة.