العقوبات الأمريكية ضد روسيا حرب سياسية معلنة

صرح النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في المجلس الاتحادي للبرلمان الروسي، فرانس كلينتسييفيتش، أن العقوبات الأمريكية الجديدة تجاه روسيا، مؤشر قوي لتدهور السياسة الأمريكية.

© AP Photo/ الشيوخ الأمريكي يصوت بالأغلبية لفرض عقوبات جديدة على روسيا

وأضاف قائلا: إن قرارات الغدارة الأمريكية أصبحت غير متوقعة ولا يمكن التنبؤ بها، الأمر الذي أخذ يظهر نوعا من سياسة عدم الاتزان للولايات المتحدة الأمريكية.

من جهته أكد عضو مجلس الدوما الروسي، أليكسي بوشكوف، أن العقوبات الأمريكية ضد روسيا هي حرب سياسية معلنة.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر مشروع قانون بشأن فرض عقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية، وقد حاز هذا القانون على الأغلبية الساحقة من أصوات مجلس الشيوخ الأمريكي.