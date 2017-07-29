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22:45 29 يوليو/ تموز 2017
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    دميتري روغوزين، نائب رئيس الحكومة الروسية

    روغوزين يلتقي رئيس مولدوفا في إيران مطلع الشهر المقبل

    © RIA Novosti. Sergey Guneev
    روسيا
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    أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري روغوزين أنه سيلتقى مع رئيس مولدوفا، إيغور دودون، في الخامس من آب/ أغسطس المقبل في حفل تنصيب الرئيس الإيراني حسن روحاني بطهران.

    روغوزين
    © Sputnik. Aleksey Nikolskyi
    روغوزين يتوعد رومانيا بالرد لمنعها مرور طائرة وفد روسي عبر أجوائها
    القاهرة — سبوتنيك.  وقال روغوزيون لإذاعة روسيا 24 "نحن سنكون معا خلال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني في طهران، ونخطط لعقد لقاء على جانب هذا الاحتفال".

    وأضاف نائب رئيس الوزراء "بالتأكيد ستكون هناك محادثات هامة، فنحن نحتاج إلى ضمانات، وإلى مزيد من الصبر، ولا يمكننا أن نثق أكثر من ذلك في الضمانات التي يقدمها هؤلاء القوميون ضيقو الأفق، نحن بحاجة إلى ضمانات واضحة تكفل حوارا طبيعيا.

    يذكر أن نائب رئيس الوزراء الروسي، ديمتري روغوزين، أكد اليوم  أن روسيا ستكشف عن من يقف وراء منع طائرة الوفد الروسي التي كانت متجهة إلى مولدوفا من عبر أجواء رومانيا، مشيرا إلى أن الرد سيكون مستهدفا.

    وكانت سلطات رومانيا قد منعت في وقت سابق طائرة شركة "إس7" الروسية لرحلة "موسكو — كيشناو" التي كانت تقل 165 راكبا، فيما بينهم 11 طفلا، عبور المجال الجوي للبلاد، تحت ذريعة وجود "شخص المدرج اسمه في قائمة العقوبات، على متن الطائرة. مما اضطر طاقم الطائرة التي كان على متنها الوفد الروسي برئاسة نائب رئيس الوزارء، ممثل الرئيس الروسي لشؤون ترانسنيستريا والرئيس المشارك للجنة الروسية المولدوفية الحكومية المشتركة، ديمتري روغوزي، والتي كانت تتجه إلى مولدوفا، لتغيير مسارها في اتجاه مطار بديل بالقرب من عاصمة بيلاروس مينسك.

    وكانت الخارجية في رومانيا قد أكدت لوكالة "سبوتنيك"، أن سلطات البلاد اتخذت قرارا بعدم سماج الطائرة التي كانت تقل نائب رئيس الوزراء الروسي بعبور المجال الجوي للبلاد في طريقها إلى مولدوفا.

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