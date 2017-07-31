واشنطن ترد على قرار موسكو تقليص عدد البعثة الدبلوماسية الأمريكية

© Sputnik. Michail Klementiev بوتين يأمر بمغادرة 755 دبلوماسياً أمريكياً رداً على العقوبات ونقلت وكالة "سوشيتد برس" بالإشارة إلى وزارة الخارجية الأميركية: "هذا الإجراء غير مبرر ويبعث الأسف، نحن نقيم تأثير هذا التخفيض، وكيفية الإجابة عليه، وحتى ألان لا يوجد أي تعليق أخر بهذا الصدد".





وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمس الأحد أن التمثيل الدبلوماسي للولايات المتحدة في روسيا سيتم خفضه بمقدار 755 شخص، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين لن تشهد تحسنًا كبيرًا فيما يبدو، على الرغم من الجهود التي بذلتها موسكو في هذا الإطار.





وقال بوتين في لقاء مع القناة الأولى الروسية إنه "سيتم خفض عدد العاملين في البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة في روسيا بمقدار 755 شخص، ليتساوى مع عدد البعثة الدبلوماسية الروسية بأميركا، ويصبح 455 شخص في كل بعثة".





وتابع الرئيس الروسي خلال اللقاء الذي تم بثه مساء الأحد، "انتظرنا لبعض الوقت على أمل أن يتغير شيئًا للأفضل، لكن يبدو أن التغير الذي نطمح إليه لكن يكون قريبًا، وأنا لا أتحدث عن كل الأسباب ذات الطابع السياسي داخل الولايات المتحدة نفسها، لكننا قررنا أن نظهر أننا لن نترك أي شيء دون إجابة.





وكان مجلس الشيوخ الأميركي، قد وافق يوم 15 حزيران/ يونيو الجاري، بأغلبية ساحقة على إجراء من شأنه توسيع العقوبات ضد روسيا، كما يحد من صلاحيات الرئيس الأميركي على رفع هذه العقوبات.





وأمرت روسيا في نهاية الأسبوع الماضي الولايات المتحدة بخفض عدد دبلوماسييها اعتبارا من الأول من سبتمبر أيلول وقالت إنها ستضع يدها على مجمع دبلوماسي ومستودع يستخدمهما الدبلوماسيون الأمريكيون، ردًا على العقوبات الأميركية، كما حذرت الخارجية الروسية أيضا الولايات المتحدة من أنها سترد بالمثل إن قررت واشنطن طرد أي دبلوماسيين روس.