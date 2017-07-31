موسكو: تحميل مسؤولية الوضع في كوريا الشمالية لروسيا والصين غير مجد

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تعتبر محاولات واشنطن وبعض العواصم نقل مسؤولية ما يحصل حول البرنامج النووي الصاروخي لكوريا الشمالية على روسيا والصين غير مجدية.

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وقال الخارجية، في بيان، اليوم الاثنين 31 يوليو/تموز، "ندعو جميع الأطراف المعنية للكف عن أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى زيادة التوتر، ونقيم محاولات ممثلي الولايات المتحدة وعدد من البلدان في إلقاء مسؤولية ما يحصل فيما يخص البرنامج النووي الصاروخي لكوريا الشمالية على روسيا والصين واتهام موسكو وبكين بـ"حث" الطموحات الصاروخية – النووية لكوريا الشمالية".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال، في وقت سابق، إنه يعرب عن خيبة أمله من الصين، مشيراً إلى أن بكين لم تفعل أي شيء لمعالجة مشكلة كوريا الشمالية.