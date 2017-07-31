الأمن الفدرالي الروسي يحتجز مواطنا حاول السفر إلى سوريا للانضمام إلى "داعش"

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي في جمهورية قبردينو - بلقاريا، اليوم الإثنين، أن موظفي حرس الحدود في مطار نالتشيك، احتجزوا أحد سكان إقليم ستافروبول، كان على وشك السفر إلى سوريا للانضمام إلى مسلحي التنظيم الإرهابي "داعش".

Public relations center of Federal Security Service الأمن الفدرالي الروسي يعتقل مُجندين لـ"داعش"

نالتشيك — سبوتنيك. وجاء في بيان لدائرة حرس الحدود لجهاز الأمن الفدرالي الروسي: "خلال عملية تسجيل المسافرين وختم الجوازات على رحلة نالتشيك — إسطنبول، من قبل حرس حدود المطار الدولي- نالتشيك، أثار اهتمام المسؤولين الأمنيين وجود أحد سكان إقليم ستافروبول البالغ من العمر 21 عاما.""

ووفقا لمعطيات حرس الحدود، وقع الشاب من خلال الإنترنت تحت التأثير الإيديولوجي للمتطرفين الدينيين، وخطط للسفر عبر الأراضي التركية إلى سوريا للانضمام لاحقا إلى "داعش".

وأشار التقرير إلى أنه: "جرى تسليم الشاب إلى أجهزة الأمن في مكان إقامته".