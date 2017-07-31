موسكو ترد على مزاعم السفارة الأمريكية وتعتبرها استفزازا

وصفت وزارة الخارجية الروسية، الاتهامات بمنع الدبلوماسيين الأمريكيين الوصول إلى البيت الريفي في موسكو قبل الموعد المحدد، بالاستفزاز المتعمد من قبل سفارة الولايات المتحدة.

© RIA Novosti. Ilia Pytalev السفارة الأمريكية في موسكو: منع دخول موظفينا لمنشأة "دبلوماسية"

موسكو — سبوتنيك. وقال مصدر في وزارة الخارجية لوكالة "سبوتنيك": "إن الاتهامات بمنع الدبلوماسيين الأمريكيين الوصول إلى البيت الريفي في موسكو قبل الموعد المحدد، استفزاز متعمد من قبل سفارة الولايات المتحدة".

وأوضحت الوزارة أن البيت الريفي: "يقع في منطقة محمية في سيريبرياني بور، حيث لا يسمح لمرور سيارات الشحن."

وأضافت الوزارة: "لم يكلف الأمريكيون أنفسهم عناء إبلاغ دائرة موسكو لشؤون حماية البيئة بشكل مسبق،….، أنهم ينوون إرسال ثلاث شاحنات كبيرة".