رصد مدرعة منقطعة النظير في ريف موسكو

واسترعت تلك الآلية وهي من طراز "بي إم بي-2"، انتباه زوار بلدة ألابينو ممن أتوا إلى البلدة المذكورة لمشاهدة سباق الدبابات الذي تنظمه وزارة الدفاع الروسية، لاحتوائها على مجموعة فريدة من الهوائيات التي تدل على تجهيزها بأحدث منظومة من أجهزة الاتصال التي خصصت للدبابات الحديثة خاصة دبابة "تي-14 أرماتا" والتي لا تحتوي عليها الآليات العسكرية المدرعة الأخرى حالياً.

وتشتمل مجموعة الهوائيات التي تميّز المدرعة التي خطفت أبصار المراقبين، على الهوائي التابع لنظام "غلوناس" لتحديد المواقع عن طريق الأقمار الصناعية.

وتكشف الهوائيات التي رُصد وجودها في النوع النادر من مدرعات "بي إم بي" (مركبة المشاة القتالية) إمكانية ربطها بالمنظومة المؤتمتة لإدارة القوات التي تختبرها فرقة "تامانسكايا" للمشاة الآلية حالياً.