السفارة الأمريكية في روسيا لم ترفع عدد الطلبات المرفوضة للحصول على تأشيرات

أعلنت المتحدثة الصحفية باسم السفارة الأمريكية في موسكو، ماريا أولسون، اليوم الثلاثاء، أن الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام عن أن السفارة رفعت عدد رفض طلبات التأشيرات، لا تمت للواقع بصلة.

© Sputnik. Ilia Pitalev موسكو ترد على مزاعم السفارة الأمريكية وتعتبرها استفزازا

موسكو — سبوتنيك. وقالت المتحدثة لـ"سبوتنيك": "نحن على علم بأن الكثير من أنباء وسائل الإعلام التي تحتوي محاولات لتحليل خفض عدد العاملين بالسفارة والقنصلية الأمريكية في روسيا.

مازال من المبكر جدا افتراض أن التقليص يمكنه أن يؤثر على العمليات القنصلية.

لكن من الممكن جدا أن يؤدي ذلك إلى إبطاء العمل القنصلي.

لكن التصريحات عن أن البعثة الأمريكية في روسيا رفعت عن عمد عدد الطلبات المرفوضة للتأشيرات، لا تمت للواقع بصلة".