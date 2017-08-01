محامو المبرمج الروسي ليسوف يعتزمون الطعن في قرار إسبانيا تسليمه لأمريكا

أعلن محامي المبرمج الروسي ستانيسلاف ليسوف، أوليغ غوباريوف، أن المحامين يعتزمون الطعن في حكم المحكمة.

مدريد — سبوتنيك. وقال غوباريوف للصحفيين: "المحكمة لم تتخذ قرارا نهائيا بعد، اعتبارا من 1 أيلول/ سبتمبر نعتزم الطعن في هذا القرار خلال جلسة المحكمة الوطنية".

وألقي القبض على ليسوف، في برشلونة في كانون الثاني/ يناير العام الحالي وذلك بطلب تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية التي سبق وأعلنت ليسوف، مطلوبا دوليا لاتهامه باختراع فيروس "حصان طروادة" المصرفي.

ويوفر هذا الفيروس إمكانية اختراق أجهزة الكومبيوتر الخاصة بالأفراد والمؤسسات المالية وقرصنة بيانات الحساب البنكي.