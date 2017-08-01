زاخاروفا: لم نسمع من واشنطن تصريحات رسمية عن العدد التقريبي لأفراد بعثتها في روسيا

أعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو لم تسمع من واشنطن أي تصريحات رسمية حول العدد الدقيق أو التقريبي للدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في روسيا.

© Sputnik. Michail Klementiev بوتين يأمر بمغادرة 755 دبلوماسيا أمريكيا ردا على العقوبات

موسكو — سبوتنيك. وكتبت الناطقة في صفحتها على "فيسبوك": "لم نسمع من الزملاء الأمريكيين أي تصريحات رسمية عن العدد الدقيق أو التقريبي لموظفي الهيئة الدبلوماسية والقنصلية الأمريكية على أراضي روسيا". وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق، أن التمثيل الدبلوماسي للولايات المتحدة في روسيا سيتم خفضه بمقدار 755 شخصا، ليتساوى مع عدد أفراد البعثة الدبلوماسية الروسية في أمريكا، ويصبح 455 شخصا في كل بعثة.

من جانبها اعتبرت الخارجية الأمريكية أن إجراءات موسكو هذه غير مبررة ووعدت بالرد عليها.

وأعلنت الخارجية الروسية، في بيان لها يوم 28 تموز/ يوليو الماضي، أن روسيا تقترح على أمريكا تحديد عدد دبلوماسيها في موسكو بعدد مساوي لعدد الدبلوماسيين الروس في أمريكا قبل 1 أيلول/ سبتمبر، مشيرة إلى أن موسكو تحتفظ لنفسها بحق الرد والتعامل بالمثل فيما يتعلق بعقوبات أمريكا ضدها، مؤكدة أن الرد سيؤثر على المصالح الأمريكية.