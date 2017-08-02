منطقة خفض تصعيد جديدة شمال حمص تضم الرستن وتلبيسة

أعلن مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون قد يعلنان عن إنشاء منطقة خفض تصعيد ثالثة في سوريا خلال لقائهما في مانيلا.

موسكو — سبوتنيك. وأشار المصدر المقرب من الدفاع الروسية إلى أن منطقة خفض التصعيد الجديدة سيتم إنشاؤها شمال محافظة حمص وستشمل الرستن وتلبيسة حيث إجمالي عدد السكان هناك يبلغ 400 ألف شخص.

وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "المنطقة الجديدة سيتم الإعلان عنها شمال محافظة حمص، حيث تشمل الرستن وتلبيسة، وهناك يعيش 400 ألف شخص. هذه المنطقة تم التوافق عليها والإعلان عنها قريبا غدا أو بعد غد..".

يتبع…